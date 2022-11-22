«Это ложь!» Окон — о словах Алонсо про «Альпин»
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон шуточным образом отреагировал на слова испанца Фернандо Алонсо, который во время фан-мероприятия в Абу-Даби сказал, что будет скучать по французской команде. В следующем сезоне Алонсо будет выступать за «Астон Мартин».
«Это ложь!» Он говорил, что с радостью уйдёт!» — приводит слова Окона GrandPX.news.
Фернандо после этого решил прояснить свою позицию:
«Ладно, я рад уйти. Но в то же время мне будет грустно. Надеюсь, в следующем году я пересяду на более конкурентоспособную машину».
Мощный скандал в Формуле-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
Ранее в Интернете появилась фотография, на которой показано, как Алонсо дебютировал за «Астон Мартин» на автомобиле без логотипов.
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