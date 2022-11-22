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Хорнер: никто не смог бы повторить успех Ферстаппена даже на болиде «Ред Булл»

Хорнер: никто не смог бы повторить успех Ферстаппена даже на болиде «Ред Булл»
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Директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу выступления пилота своей команды Макса Ферстаппена, а также похвалил Шарля Леклера («Феррари») за успешный сезон.

«Думаю, что Макс работает на таком уровне, что я не уверен, что есть кто-то, кто смог бы демонстрировать такой же уровень, даже если бы у него был болид «Ред Булл».

Я должен поздравить Шарля. Он очень хорошо выступал в этом сезоне. Ему, очевидно, тоже часто не везло, как и нашим гонщикам. Но он отличный пилот, который всегда сражается честно. Не сомневаюсь, что «Феррари» будет упорно бороться в следующем году», — приводит слова Хорнера RaceFans.

Спорные моменты между Хэмилтоном и Ферстаппеном в сезоне-2021:

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