Хельмут Марко — о работе в «Ред Булл»: могу уйти хоть сегодня
Поделиться
79-летний спортивный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что пока не думает покидать свой пост.
«Я выполнял свою задачу из чувства привязанности к Дитриху Матешицу, провидцу, который понимал абсолютно всё в общей картине. Если пойму, что атмосфера больше не подходит мне, то это не будет проблемой. Я могу уйти хоть сегодня, хоть завтра. Но пока огонь всё ещё горит», — приводит слова Марко Laola1.at.
Напомним, «Ред Булл» занял первое место в Кубке конструкторов в сезоне Формулы-1 2022 года. В активе австрийской команды 759 очков. У ближайшего преследователя, итальянского гоночного коллектива «Феррари», 554 балла.
Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена:
Новость по темеF1-Insider: Ферстаппен настаивает на увольнении Переса
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
20:47
-
20:01
-
19:26
-
18:41
-
18:31
-
17:12
-
16:44
-
15:43
-
15:39
-
14:57
-
14:34
-
14:30
-
14:17
-
14:01
-
13:56
-
12:56
-
12:19
-
11:43
-
11:19
-
10:59
-
10:40
-
10:26
-
10:11
-
09:58
-
09:15
-
01:03
-
00:55
- 21 ноября 2022
-
23:58
-
23:53
-
22:47
-
22:43
-
21:55
-
21:00
-
20:40
-
20:10
Партнерский контент