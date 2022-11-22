Хельмут Марко — о работе в «Ред Булл»: могу уйти хоть сегодня

79-летний спортивный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что пока не думает покидать свой пост.



«Я выполнял свою задачу из чувства привязанности к Дитриху Матешицу, провидцу, который понимал абсолютно всё в общей картине. Если пойму, что атмосфера больше не подходит мне, то это не будет проблемой. Я могу уйти хоть сегодня, хоть завтра. Но пока огонь всё ещё горит», — приводит слова Марко Laola1.at.



Напомним, «Ред Булл» занял первое место в Кубке конструкторов в сезоне Формулы-1 2022 года. В активе австрийской команды 759 очков. У ближайшего преследователя, итальянского гоночного коллектива «Феррари», 554 балла.

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