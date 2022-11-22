Марко прояснил ситуацию по переговорам «Ред Булл» с Риккардо

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос о возможном возвращении в команду австралийца Даниэля Риккардо. По словам Марко, Риккардо подходит австрийской команде, и в настоящий момент стороны обсуждают один пункт. Ранее сообщалось, что Даниэль может прийти в «Ред Булл» в качестве третьего пилота.



«Разговоры об этом ведутся. На самом деле у нас очень много спонсорских обязательств, различных показов и много чего ещё. А такой человек, как он, с его профилем «продаётся» и хорошо подходит. Я вижу, что это очень реалистичный вариант. Мы уже обсуждали это, и сейчас только один пункт остаётся открытым», — приводит слова Марко Laola1.at.

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