BBC: Гран-при Китая Формулы-1 отменён

Гран-при Китая в следующем году не состоится. Об этом информирует BBC. По сведениям источника, руководство Формулы-1 приняло такое решение из-за политики Поднебесной в отношении коронавируса – Пекин не желает смягчать карантинные мероприятия для гонщиков и персонала, в случае если кто-то из них будет заражён. Согласно действующим китайским правовым нормативам, любой, у кого обнаружен COVID-19, должен в течение нескольких дней оставаться изолированным.



В последний раз этап в Шанхае состоялся в 2019 году. Гонка в 2023 году должна была пройти в апреле.



Отмечается, что руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали пока официально не отменял Гран-при, но решение уже принято. Руководство «Королевских гонок» отказалось комментировать ситуацию.

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