«Стиль Михаэля Шумахера». Брандл — о Ферстаппене

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл, делясь впечатлением о Гран-при Абу-Даби, комплиментарно высказался о выступлении голландца Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл».

«Я описал пилотирование Макса Ферстаппена как стиль Михаэля Шумахера, потому что казалось, что, как бы медленно он ни управлял машиной, чтобы сохранить шины, он всё равно держал всё под контролем.



В этом сезоне доминировали Ферстаппен и «Ред Булл». По очкам Макс финишировал с результатом, эквивалентным более чем пяти победам в Гран-при, опередив Леклера, а команда более чем на четыре победы обошла «Феррари», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.



Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби и выиграл чемпионский титул в сезоне-2022. Для него он стал вторым подряд.

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