Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс — лучший по итогам тестов в Абу-Даби, Леклер — второй, Шварцман — третий

Сайнс — лучший по итогам тестов в Абу-Даби, Леклер — второй, Шварцман — третий
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал лучшим по итогам постсезонных тестов Формулы-1, которые прошли в Абу-Даби. Второй результат показал его напарник Шарль Леклер, а замкнул тройку сильнейших российский гонщик Роберт Шварцман, который в минувшем сезоне был тест-пилотом итальянской команды.

Формула-1. Тесты. Абу-Даби.

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:25.245 (65 кругов).
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.138 (56).
3. Роберт Шварцман («Феррари») +0.155 (116).
4. Пьер Гасли («Альпин») +0.444 (130).
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.600 (76).
6. Алекс Албон («Уильямс») +0.714 (118).
7. Логан Сарджент («Уильямс») +0.818 (82).
8. Ник де Врис («Альфа Таури») +0.866 (151).
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.018 (70).
10. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1.036 (111).
11. Джек Дуэн («Альпин») +1.052 (111).
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.067 (97).
13. Серхио Перес («Ред Булл») +1.088 (88).
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1.095 (123).
15. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1.350 (106).
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.464 (129).
17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.505 (67).
18. Ландо Норрис («Макларен») +1.645 (115).
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.755 (110).
20. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.878 (135).
21. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +1.927 (99).
22. Фредерик Вести («Мерседес») +1.971 (124).
23. Джордж Расселл («Мерседес») +1.995 (73).
24. Тео Пуршер («Альфа Ромео») +2.346 (106).

Новость по теме
Леклер стал лучшим с утра на тестах Формулы-1 в Абу-Даби. Шварцман — второй, Алонсо — 3-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022