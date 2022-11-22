Сайнс — лучший по итогам тестов в Абу-Даби, Леклер — второй, Шварцман — третий

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал лучшим по итогам постсезонных тестов Формулы-1, которые прошли в Абу-Даби. Второй результат показал его напарник Шарль Леклер, а замкнул тройку сильнейших российский гонщик Роберт Шварцман, который в минувшем сезоне был тест-пилотом итальянской команды.



Формула-1. Тесты. Абу-Даби.



1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:25.245 (65 кругов).

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.138 (56).

3. Роберт Шварцман («Феррари») +0.155 (116).

4. Пьер Гасли («Альпин») +0.444 (130).

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.600 (76).

6. Алекс Албон («Уильямс») +0.714 (118).

7. Логан Сарджент («Уильямс») +0.818 (82).

8. Ник де Врис («Альфа Таури») +0.866 (151).

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.018 (70).

10. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1.036 (111).

11. Джек Дуэн («Альпин») +1.052 (111).

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.067 (97).

13. Серхио Перес («Ред Булл») +1.088 (88).

14. Оскар Пиастри («Макларен») +1.095 (123).

15. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1.350 (106).

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.464 (129).

17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.505 (67).

18. Ландо Норрис («Макларен») +1.645 (115).

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.755 (110).

20. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.878 (135).

21. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +1.927 (99).

22. Фредерик Вести («Мерседес») +1.971 (124).

23. Джордж Расселл («Мерседес») +1.995 (73).

24. Тео Пуршер («Альфа Ромео») +2.346 (106).