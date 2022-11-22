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«Пусть пока сажает деревья». Марко — о возможном возвращении Феттеля в Ф-1 в будущем

«Пусть пока сажает деревья». Марко — о возможном возвращении Феттеля в Ф-1 в будущем
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель в будущем вернётся в Формулу-1 в новом для себя качестве.

«Мы видим, какая Себастьян личность, после него остаётся пустота. Но это добровольное решение Феттеля, я уверен, что любое из его занятий в будущем будет приносить ему удовольствие. Я не исключаю, что он вернётся и на руководящую должность в Формулу-1. Возвращение в качестве гонщика? Пусть он пока сажает деревья, а потом посмотрим», — приводит слова Марко GrandPX.

Себастьян Феттель четырежды становился чемпионом мира в составе «Ред Булл». В Абу-Даби провёл последнюю гонку в профессиональной карьере. Его место в «Астон Мартин» занял испанский пилот Фернандо Алонсо.

Danke, Seb! Ты не стал новым Шумахером, но навсегда останешься неповторимым Феттелем Danke, Seb! Ты не стал новым Шумахером, но навсегда останешься неповторимым Феттелем
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