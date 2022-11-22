«Пусть пока сажает деревья». Марко — о возможном возвращении Феттеля в Ф-1 в будущем

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель в будущем вернётся в Формулу-1 в новом для себя качестве.



«Мы видим, какая Себастьян личность, после него остаётся пустота. Но это добровольное решение Феттеля, я уверен, что любое из его занятий в будущем будет приносить ему удовольствие. Я не исключаю, что он вернётся и на руководящую должность в Формулу-1. Возвращение в качестве гонщика? Пусть он пока сажает деревья, а потом посмотрим», — приводит слова Марко GrandPX.



Себастьян Феттель четырежды становился чемпионом мира в составе «Ред Булл». В Абу-Даби провёл последнюю гонку в профессиональной карьере. Его место в «Астон Мартин» занял испанский пилот Фернандо Алонсо.