Ральф Шумахер посоветовал Мику принять предложение стать резервистом «Мерседеса»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер порекомендовал своему племяннику Мику Шумахеру принять предложение стать резервным гонщиком «Мерседеса».



«Для Мика это определённо был бы разумный шаг, потому что он сможет работать с опытной командой, которая поможет ему прогрессировать. Работа в «Хаасе» и в «Мерседесе» построена по-разному, и Мик может извлечь из этого пользу. Безусловно, было бы хорошо присоединиться к такой команде, как «Мерседес», работать на симуляторе, учиться у Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, которые выигрывали гонки — а Льюис и вовсе много раз становился чемпионом мира.



Сейчас Хэмилтон в таком возрасте, когда он может многое передать молодым гонщикам. Думаю, для Мика это был бы невероятный опыт. Будет полезно оказаться в команде, которая его поддерживает», — приводит слова Шумахера Racingnews365.



Напомним, место Мика Шумахера в «Хаасе» со следующего сезона займёт Нико Хюлькенберг.