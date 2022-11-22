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Ральф Шумахер посоветовал Мику принять предложение стать резервистом «Мерседеса»

Ральф Шумахер посоветовал Мику принять предложение стать резервистом «Мерседеса»
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер порекомендовал своему племяннику Мику Шумахеру принять предложение стать резервным гонщиком «Мерседеса».

«Для Мика это определённо был бы разумный шаг, потому что он сможет работать с опытной командой, которая поможет ему прогрессировать. Работа в «Хаасе» и в «Мерседесе» построена по-разному, и Мик может извлечь из этого пользу. Безусловно, было бы хорошо присоединиться к такой команде, как «Мерседес», работать на симуляторе, учиться у Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, которые выигрывали гонки — а Льюис и вовсе много раз становился чемпионом мира.

Сейчас Хэмилтон в таком возрасте, когда он может многое передать молодым гонщикам. Думаю, для Мика это был бы невероятный опыт. Будет полезно оказаться в команде, которая его поддерживает», — приводит слова Шумахера Racingnews365.

Напомним, место Мика Шумахера в «Хаасе» со следующего сезона займёт Нико Хюлькенберг.

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