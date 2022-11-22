Гасли высказался о дебюте в «Альпин»

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился впечатлениями от постсезонных тестов в Абу-Даби в составе новой команды.
«В первую очередь спасибо всей команде за радушный приём в эти дни. Я чувствую, что готов начать новую главу в карьере. Это было фантастическое чувство — впервые сесть за руль болида «Альпин». Это впечатляющая машина. Сегодня я привыкал к новому окружению, сотрудничал с инженерами, хотел побольше узнать о машине и понять её характеристики. Мы проехали много кругов. Могу сказать, что я рад влиться в команду. С нетерпением жду встречи, где мы подведём итоги тестов и начнём работать над достижением наших целей на сезон-2023», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».
Пьер Гасли перешёл в «Альпин» из «Альфа Таури» по окончании сезона-2022. В составе своей новой команды он заменил Фернандо Алонсо.
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