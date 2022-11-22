Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шварцман: я был близок к темпу Леклера и Сайнса

Шварцман: я был близок к темпу Леклера и Сайнса
Комментарии

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман поделился впечатлениями от участия в постсезонных тестах итальянской команды в Абу-Даби.

«Мы завершили очень позитивный тестовый день в Абу-Даби, я проехал 116 кругов и проделал хорошую работу. Программа была обширной, включая заезды, симуляции, тесты и практики. Я чувствую, что добился прогресса по сравнению с тем, как выступил в пятничной тренировке и в большинстве сессий я был близок к темпу Леклера и Сайнса, что тоже хорошо для меня.

Всегда есть куда расти, но думаю, у нас хороший потенциал. В целом я доволен работой с командой в Маранелло на симуляторе в этом году. Здорово было снова получить возможность выступить, я наслаждался сегодняшним днём», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Феррари».

Новость по теме
Сайнс — лучший по итогам тестов в Абу-Даби, Леклер — второй, Шварцман — третий
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022