Шварцман: я был близок к темпу Леклера и Сайнса

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман поделился впечатлениями от участия в постсезонных тестах итальянской команды в Абу-Даби.



«Мы завершили очень позитивный тестовый день в Абу-Даби, я проехал 116 кругов и проделал хорошую работу. Программа была обширной, включая заезды, симуляции, тесты и практики. Я чувствую, что добился прогресса по сравнению с тем, как выступил в пятничной тренировке и в большинстве сессий я был близок к темпу Леклера и Сайнса, что тоже хорошо для меня.



Всегда есть куда расти, но думаю, у нас хороший потенциал. В целом я доволен работой с командой в Маранелло на симуляторе в этом году. Здорово было снова получить возможность выступить, я наслаждался сегодняшним днём», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Феррари».