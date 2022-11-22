Пиастри рассказал о своём дебюте за «Макларен»

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился впечатлениями от дебюта за новую команду во время постсезонных тестов в Абу-Даби.
«Альпин», за который ранее выступал Пиастри, дал пилоту разрешение уже сейчас присоединиться к «Макларену». В тестах молодой гонщик показал 14-й результат, проехав 123 круга.
«Вождение болида — самый положительный момент дня. Время на трассе ничем не заменить. Поэтому сегодняшний день был очень важен для меня. Дальше я смогу работать вместе с нашими инженерами, узнать всю команду и поговорить о том, что хотел бы изменить в следующем сезоне. С нетерпением жду возможности придумать что-то своё. Возможно, эти вещи будут не заметны, но в течение следующих шести недель мы будем над этим работать.
На следующей неделе будем на базе, где пройдёт официальное представление. Будет приятно встретиться, познакомиться там со всеми. Затем продолжим работать с симуляторами, узнавать механиков и инженеров», — приводит слова Пиастри GPFans.
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