Леклер не стал исключать возможный переход в «Мерседес»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не стал отрицать возможность перехода в «Мерседес» по окончании действующего соглашения с итальянской командой.
«Переход в «Мерседес» в будущем? До конца 2024 года (контракт Леклера с «Феррари» рассчитан до 2024 года — прим. «Чемпионата») ещё довольно далеко, и «Феррари» всегда была моей мечтой. Так что моя цель на данном этапе — победа с «Феррари». Я счастлив в команде и хочу побеждать. Ну а после 2024 года мы посмотрим», — приводит слова Леклера L’Equipe.
Ранее сообщалось, что между Шарлем Леклером и руководителем «Феррари» Маттиа Бинотто напряжённые отношения, и они не разговаривают между собой ещё с гонки в Сильверстоуне. При этом итальянская команда опровергла слухи о том, что в январе Бинотто могут заменить на Фредерика Вассёра.
В прошедшем сезоне Шарль Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, набрав 308 очков и опередив Серхио Переса из «Ред Булл» на три балла.
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