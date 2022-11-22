«Надеюсь, я кое-что доказал». Шварцман высказался о постсезонных тестах с «Феррари»

Российской гонщик «Феррари» Роберт Шварцман поделился эмоциями от выступлений за итальянскую команду на постсезонных тестах в Абу-Даби.



«Я потерял полторы десятых на последнем повороте. Сегодня чувствовал себя лучше, чем в пятницу. Круг за кругом я приближался к Шарлю, а он был для меня ориентиром. Нужно было привыкнуть. Окно, в котором шины работают лучше всего, очень маленькое, и сложно понять, могу ли я нажать сильнее.



Я сравнивал себя с двумя пилотами, которые выигрывали гонки, поул-позиции — и был счастлив, так как мои результаты приближались к их показателям. Надеюсь, я кое-что доказал. Думаю, если бы здесь проходил ещё один Гран-при в эти выходные, я был бы готов принести результат», — приводит слова Шварцмана итальянский Motorsport.

Новость по теме Шварцман: я был близок к темпу Леклера и Сайнса