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«Надеюсь, я кое-что доказал». Шварцман высказался о постсезонных тестах с «Феррари»

«Надеюсь, я кое-что доказал». Шварцман высказался о постсезонных тестах с «Феррари»
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Российской гонщик «Феррари» Роберт Шварцман поделился эмоциями от выступлений за итальянскую команду на постсезонных тестах в Абу-Даби.

«Я потерял полторы десятых на последнем повороте. Сегодня чувствовал себя лучше, чем в пятницу. Круг за кругом я приближался к Шарлю, а он был для меня ориентиром. Нужно было привыкнуть. Окно, в котором шины работают лучше всего, очень маленькое, и сложно понять, могу ли я нажать сильнее.

Я сравнивал себя с двумя пилотами, которые выигрывали гонки, поул-позиции — и был счастлив, так как мои результаты приближались к их показателям. Надеюсь, я кое-что доказал. Думаю, если бы здесь проходил ещё один Гран-при в эти выходные, я был бы готов принести результат», — приводит слова Шварцмана итальянский Motorsport.

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