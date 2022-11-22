Шварцман высказался о своём будущем в следующем сезоне

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман ответил на вопрос о своём будущем в Формуле-1 в следующем сезоне.



«На данный момент я оцениваю все варианты. Посмотрим, какие у меня будут предложения в ближайшие недели. Программа с постсезонными тестами вселила в меня уверенность в собственных силах. В этом сезоне у меня было очень мало шансов выехать на трассу, но когда они появлялись, я старался использовать их по максимуму», — приводит слова Шварцмана Motorsport Italia.



В постсезонных тестах в Абу-Даби пилот «Скудерии» показал третий результат, уступив лишь Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру. Шварцман проехал 116 кругов.



По ходу минувшего сезона Роберт Шварцман работал на симуляторе на базе команды и дважды выходил на свободную тренировку, по одному разу заменив Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.