Зайдль: не виню одного Риккардо в том, что «Макларен» не занял четвёртое место

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что не винит Даниэля Риккардо в том, что команда уступила «Альпин» четвёртую строку в Кубке конструкторов.



«Я очень далёк от того, чтобы обвинить Риккардо в том, что мы уступили четвёртое место. Осознаю, что и я, и команда несём ответственность за то, что наша работа с Даниэлем не сложилась так, как хотелось, несмотря на старания с обеих сторон. Это часть спорта — иногда ты не зарабатываешь очки, когда есть возможность сделать это. Постараемся улучшить ситуацию в новом сезоне.



Возможно, «Макларен» сделал шаг назад. Позитивных моментов, впрочем, тоже много. Например, мы — единственная команда за пределами первой тройки, которая завоевала подиум. Ландо Норрис — седьмой в общем зачёте, лучший среди тех пилотов, кто не выступает за сильнейшие три команды», — приводит слова Зайдля Racefans.

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