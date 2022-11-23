Вольф высказался о выступлении Хэмилтона в завершившемся сезоне Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о выступлении гонщика команды Льюиса Хэмилтона в завершившемся сезоне Формулы-1. В общем зачёте пилотов Хэмилтон занял шестое место, набрав 240 очков. Его товарищ по команде Джордж Расселл с 275 баллами занял четвёртую позицию. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».



«Я думаю, что Льюис был действительно хорош в этом году. Даже когда ему было трудно, он помогал команде. Главное – поднять паруса в преддверии следующего сезона. Что касается партнёрства с Джорджем, то оно было действительно хорошим. Они вместе разрабатывали автомобиль», – приводит слова Вольфа издание PlanetF1.

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