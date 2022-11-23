Марко объяснил, почему «Ред Булл» согласился со штрафом ФИА за превышение потолка расходов

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о штрафе, который получила команда за превышение потолка расходов в прошлом сезоне Формулы-1. Австрийский гоночный коллектив обязали выплатить $ 7 млн. Кроме того, он потеряет 10 процентов времени в аэродинамической трубе.



«Я присоединяюсь к мнению Кристиана Хорнера, который говорил о драконовском подходе и подсчитал, что мы теряем от 0,25 до 0,5 секунды с круга. Чтобы выйти из этой ситуации, компенсировав минусы, нужно будет работать ещё эффективнее. Станет ли теперь оценка бюджета более чёткой? Да, будут улучшения. Мы приняли этот штраф, потому что хотели избежать возможной многолетней судебной тяжбы по этому поводу», — приводит слова Марко Laola1.at.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена: