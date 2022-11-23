Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко объяснил, почему «Ред Булл» согласился со штрафом ФИА за превышение потолка расходов

Марко объяснил, почему «Ред Булл» согласился со штрафом ФИА за превышение потолка расходов
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о штрафе, который получила команда за превышение потолка расходов в прошлом сезоне Формулы-1. Австрийский гоночный коллектив обязали выплатить $ 7 млн. Кроме того, он потеряет 10 процентов времени в аэродинамической трубе.

«Я присоединяюсь к мнению Кристиана Хорнера, который говорил о драконовском подходе и подсчитал, что мы теряем от 0,25 до 0,5 секунды с круга. Чтобы выйти из этой ситуации, компенсировав минусы, нужно будет работать ещё эффективнее. Станет ли теперь оценка бюджета более чёткой? Да, будут улучшения. Мы приняли этот штраф, потому что хотели избежать возможной многолетней судебной тяжбы по этому поводу», — приводит слова Марко Laola1.at.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена:

10 главных итогов сезона Ф-1. В «Ред Булл» два гения, у Хэмилтона сразу два наследника 10 главных итогов сезона Ф-1. В «Ред Булл» два гения, у Хэмилтона сразу два наследника
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022