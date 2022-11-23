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На «Дакаре»-2023 выступят три россиянина

На «Дакаре»-2023 выступят три россиянина
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На престижном ралли-марафоне «Дакар» в 2023 году выступят более сотни пилотов. Среди них будут три россиянина. Речь идёт о Денисе Кротове, Константине Жильцове (класс внедорожников) и Алексее Кузьмиче (мотовездеходы). Скорее всего, у всех троих будут спортивные лицензии от других стран, хотя также возможен варианта с выступлением в качестве «нейтрального» спортсмена.

Напомним, в конце сентября стало известно, что российская команда «КАМАЗ-мастер» приняла решение отказаться от участия в «Дакаре». Решение было обусловлено несогласием с требованиями для российских спортсменов, желающих принять участие в спортивном мероприятии, подписывать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская специальная операция на Украине.

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