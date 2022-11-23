Мазепин и Карякин отсутствуют в числе участников, получивших стартовый номер на «Дакар»

Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин и российский гонщик, победитель «Дакара»-2017 Сергей Карякин в настоящий момент отсутствуют в числе участников, которым выдали стартовый номер для участия в «Дакаре» 2023 года. Отметим, что это не означает, что оба не будут участвовать в спортивном мероприятии. Номера спортсменам могут дать позже.



Ранее стало известно, что на «Дакаре» в 2023 году выступят три россиянина. Речь идёт о Денисе Кротове, Константине Жильцове и Алексее Кузьмиче.

Напомним, Мазепин прежде заявлял, что всё ещё верит в возможность выступления на «Дакаре»-2023, а Карякин говорил, что на этот раз может вынужденно пропустить гонку из-за разногласий с организаторами.

Гонщик Карякин спас четырёх утят: