Экс-ведущий Top Gear: Шварцман идеально подошёл бы на второе место в «Хаасе»
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Бывший британский пилот, а ныне журналист Тифф Нидл разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о выступлении россиянина Роберта Шварцмана в постсезонных тестах Формулы-1, которые недавно прошли в Абу-Даби. Шварцман, выступавший за «Феррари», по итогам утренней сессии показал второй результат, а после обеда был третьим.
«Видел, как Роберт Шварцман хорошо поработал за «Феррари» на тестах в Абу-Даби, и я подумал, что он идеально подошёл бы на второе место в «Хаасе», на которое «Феррари» раньше имела влияние! Можно было бы поинтересоваться у Адама Купера и Марка Хьюза. Может, это какая-то российская проблема?» — написал Нидл.
Роберта Шварцмана ткнули тортом в его день рождения:
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