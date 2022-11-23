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Леклер назвал три ключевых элемента, в которых «Феррари» должна прибавить

Леклер назвал три ключевых элемента, в которых «Феррари» должна прибавить
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер назвал три ключевых элемента, из-за которых итальянская команда столкнулась с проблемами в сезоне-2022.

«Есть три ключевых элемента. Трудно оценить их и расставить в порядке важности, но надёжность была проблемой в определённый момент сезона, и мы заплатили за это позже штрафами. Далее — стратегия. Я думаю, мы допустили слишком много ошибок в этом сезоне. И последнее — работа с шинами. Мне кажется, что мы были не слишком стабильны в этом компоненте.

В Абу-Даби была хорошая гонка, но у нас были и плохие гонки. И похоже, мы ещё не поняли, как добиться эффективной работы шин на длинной дистанции. Вот три основных аспекта, на работе над которыми мы должны сосредоточиться», — приводит слова Леклера Motorsport-Total.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

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