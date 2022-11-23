ФИА рассталась с сотрудницей, подозревавшейся в передаче сведений «Мерседесу»

Шайла-Энн Рао покинет должность генерального секретаря по спорту в Международной автомобильной федерации (ФИА) после шести месяцев работы на этом посту. Об этом информирует пресс-служба ФИА.



Рао работа временным генеральным секретарём по спорту после ухода Питера Байера в июне. Ранее она занимала должность в «Мерседесе», работая там юристом. Кроме того, была советником руководителя команды Тото Вольфа.



Ранее сообщалось, что именно Шайла-Энн раскрыла нарушение со стороны «Ред Бул» финансового регламента в прошлом сезоне Формулы-1. Также сообщалось, что она могла предоставить «Мерседесу» информацию от ФИА, за счёт которой немецкий гоночный коллектив получил представления, как бороться с дельфинированием.