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ФИА рассталась с сотрудницей, подозревавшейся в передаче сведений «Мерседесу»

ФИА рассталась с сотрудницей, подозревавшейся в передаче сведений «Мерседесу»
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Шайла-Энн Рао покинет должность генерального секретаря по спорту в Международной автомобильной федерации (ФИА) после шести месяцев работы на этом посту. Об этом информирует пресс-служба ФИА.

Рао работа временным генеральным секретарём по спорту после ухода Питера Байера в июне. Ранее она занимала должность в «Мерседесе», работая там юристом. Кроме того, была советником руководителя команды Тото Вольфа.

Ранее сообщалось, что именно Шайла-Энн раскрыла нарушение со стороны «Ред Бул» финансового регламента в прошлом сезоне Формулы-1. Также сообщалось, что она могла предоставить «Мерседесу» информацию от ФИА, за счёт которой немецкий гоночный коллектив получил представления, как бороться с дельфинированием.

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