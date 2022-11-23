Хилл объяснил, почему Риккардо может вернуться в «Ред Булл»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что австралийский гонщик Даниэль Риккардо может вернуться в «Ред Булл».
«Это может быть довольно интересный вариант, особенно если вспомнить о проблемах, которые возникли между Максом и Серхио в конце сезона. Это его дом, и он многим обязан «Ред Булл», так что он будет очень заинтересован в возвращении в команду.
Он может оказаться в хорошем положении, ведь он многому научился в других местах. Может случиться так, что ты сможешь стать лучше, побывав в другом месте, а затем вернуться туда, где ты начинал», — приводит слова Хилла PlanetF1.
Ранее сообщалось, что Хельмут Марко в интервью немецкому телеканалу Sky Sport подтвердил, что австралиец Даниэль Риккардо в следующем году станет третьим пилотом «Ред Булл». Позднее Марко заявил, что его не так поняли. Риккардо, в свою очередь, опроверг эту информацию, фактически сказав то же, что и Марко в своём опровержении.
Риккардо устроил безумный паркур по своему дому:
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