«Они знали, что им нужно делать». Бинотто — о борьбе с «Ред Булл» в сезоне-2022

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, почему итальянская команда уступила в борьбе с «Ред Булл» в сезоне-2022.

«Думаю, было несколько факторов, из-за которых мы проиграли борьбу «Ред Булл». Первое, что я думаю, это то, что в плане развития у них был чёткий маршрут, который заключался в снижении веса машины. Это был не наш случай.

Они знали, что им нужно делать, чтобы добиться производительности от самого автомобиля. Для нас это было сложнее, потому что мы пытались улучшить болид через аэродинамические разработки и новую концепцию. Кроме того, я думаю, что если оглянуться назад, то, возможно, те разработки, которые мы делали, были недостаточными. Мы остановились очень рано; не только из-за выбора, но и по причинам, связанным с расходами. Есть некоторые вещи, которые нам нужно пересмотреть», — приводит слова Бинотто PlanetF1.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения: