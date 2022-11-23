Карлос Сайнс: «Феррари» будет сильнее
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказал мнение, что в следующем сезоне его команда сможет показать более сильные результаты.
«Мы вернёмся сильнее как команда. Если мы поработаем над рядом моментов, то сможем быть очень сильными в следующем году. Мой стиль и понимание настроек машины стали намного лучше во второй половине, и это сделает меня сильнее», — приводит слова Сайнса Racingnews365.
Напомним, «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов по итогам сезона-2022. Победа досталась «Ред Булл». Тройку сильнейших замкнул «Мерседес». В общем зачёте пилотов Сайнс занял пятое место, набрав 246 очков. Его напарник Шарль Леклер был вторым (308).
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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