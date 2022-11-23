Брандл объяснил, почему не верит в возвращение Феттеля в Формулу-1

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мыслями о немецком гонщике Себастьяне Феттеле. По мнению Брандла, едва ли стоит рассчитывать на возвращение Феттеля в Формулу-1.



«Мы стали свидетелями постоянно развивающейся сюжетной линии о финальной гонке в Формуле-1 для Себастьяна Феттеля, и было просто здорово наблюдать искреннюю привязанность многих к нему. Возможно, кульминацией стал его ужин с 19 гонщиками, которые провожали его. Мне понравилась фотография в социальных сетях с 20 аккуратно выровненными стаканами воды, предполагающая, что ни один пилот не притронулся к пиву или вину. Он классный пилот и личность, и именно поэтому все начали восхищаться им и уважать его.



Я помню довольно эмоциональное интервью с Фернандо Алонсо на стартовой решётке в Абу-Даби в 2018-м, когда он прощался. Но вот только что он подписал новое двухлетнее соглашение, рассчитанное как минимум до конца 2024 года. Но в словах и действиях Себа было больше определённости, предполагающей, что он не вернётся. В немецком интервью он сказал, что был бы разочарован, если б почувствовал необходимость вернуться, потому что тогда он, скорее всего, потерпел бы неудачу в том, что планирует делать дальше», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби: