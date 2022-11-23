Гасли: болид «Альпин» меня не удивил. Я знал, что он будет быстрым
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Новобранец «Альпин» Пьер Гасли поделился впечатлениями от работы с командой.
«Я провёл всего один день в Абу-Даби, но я определённо могу сказать, что у этой машины есть сильные стороны и потенциал. Они финишировали четвёртыми в чемпионате не просто так. Инженеры в команде, менталитет и философия, которая есть в команде, пока что я очень доволен этими первыми встречами с ребятами.
Очевидно, что есть области, которые нужно улучшить, и есть место для улучшений. Но машина меня не удивила, потому что я знал, что она будет быстрой», — приводит слова Гасли Racingnews365.
Пьер Гасли перешёл в «Альпин» из «Альфа Таури» по окончании сезона-2022. В составе своей новой команды он заменил Фернандо Алонсо.
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