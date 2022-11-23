Цунода обратился к Гасли, который покинул «Альфа Таури» ради перехода в «Альпин»

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выступил с обращением в адрес француза Пьера Гасли, который в следующем сезоне будет выступать за «Альпин».
«Конец эпохи. Я был мегафанатом нашей совместной работы в течение последних двух лет. Определённо, это было чем-то особенным! Буду скучать по тебе, удачи в будущем. Скоро увидимся на трассе», — написал Цунода, добавив их с Гасли совместное фото.
Фото: Из личного архива Юки Цуноды
По итогам завершившегося сезона Гасли занял 14-е место, набрав 23 очка. Цунода с 12 баллами занял 17-ю позицию. Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Титул он выиграл во второй раз подряд.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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