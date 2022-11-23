Даниэль Риккардо стал третьим пилотом «Ред Булл» на сезон-2023
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Австралийский пилот Даниэль Риккардо присоединился к «Ред Булл» в качестве третьего гонщика на сезон-2023. В обязанности пилота будут входить работа на симуляторе, демонстрационные заезды и маркетинговые мероприятия. Также он будет принимать участие в шинных тестах.
«В 2014 году, в свой первый год работы в «Ред Булл», Даниэль сразу же оказал влияние на команду, заняв третье место в чемпионате и одержав победы в Монреале и Будапеште. В 2015 году он запомнился эпическим выступлением в Монако. В 2016 году он стал единственным гонщиком, финишировавшим во всех 21 гонках. В 2017 году Даниэль выиграл Гран-при Азербайджана и занял восемь подиумов, а в 2018 году он выиграл две из первых шести гонок», — говорится в релизе команды.
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