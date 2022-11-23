«Вперёд!» Риккардо высказался по поводу своего возвращения в «Ред Булл»
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Австралийский пилот Даниэль Риккардо высказался по поводу своего возвращения в «Ред Булл».
«Улыбка говорит сама за себя, я очень рад вернуться домой в «Ред Булл» в качестве третьего пилота в 2023 году. У меня уже так много приятных воспоминаний о моём пребывании здесь, но приветствие Кристиана, доктора Марко и всей команды — это то, за что я искренне благодарен. Для меня лично возможность внести свой вклад и быть окружённым лучшей командой в Формуле-1 очень привлекательна, и в то же время это даёт мне время для восстановления сил и концентрации. Мне не терпится оказаться рядом с командой и оказать поддержку в работе на симуляторе, тестовых сессиях и коммерческой деятельности. Вперёд!» — приводит слова Риккардо пресс-служба команды.
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