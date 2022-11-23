Ферстаппен сказал, под каким номером выступит в сезоне-2023

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен сообщил, что сохранит свой номер «1» в предстоящем сезоне.

«Да, в следующем сезоне я снова буду под номером «1». Как по мне, это самый красивый номер для любого гонщика. Как часто в карьере вам выпадает шанс выступать под таким номером? Никогда не знаете, что произойдёт.

Я всегда могу вернуться к номеру «33», если перестану быть чемпионом мира. Но пока я чемпион, я буду выступать под первым номером», – приводит слова голландца издание Motorsport.

Ранее прошёл слух, что Ферстаппен настаивает на увольнении мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл». После Гран-при Бразилии сообщалось о конфликтной ситуации внутри австрийской команды между Максом и Серхио. Тогда во время гонки Ферстаппен отказался уступать позицию Пересу, несмотря на указание команды.

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