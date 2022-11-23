Мик Шумахер: не сомневаюсь, что вернусь в Формулу-1 в 2024 году, если не в 2023-м

Немецкий гонщик Мик Шумахер, оставшийся без места боевого пилота Формулы-1 на сезон-2023, заявил, что не оставит попыток вернуться в «Королевские гонки» как можно скорее.
Напомним, в минувший четверг, 17 ноября, глава «Хааса» Гюнтер Штайнер выступил с заявлением, сообщив, что Шумахер покинет команду, а его место займёт соотечественник Нико Хюлькенберг.
«Да, я был удивлён. Гонка в Абу-Даби не казалась мне последней в сезоне. Я не чувствовал, что это моя последняя гонка. И я практически не сомневаюсь в том, что вернусь в 2024 году, если не в 2023-м.
Смогу ли стать боевым пилотом? Не сказал бы, что нахожусь в такой позиции, но уверен, что у меня получится что-то заполучить. Я чувствую, что продемонстрировал свой темп, и знаю, что многие люди были довольны моим прогрессом», – приводит слова Шумахера издание Crash.net.
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