Ферстаппен за счёт бонусов обошёл Хэмилтона по заработкам в сезоне-2022

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен возглавил список гонщиков серии с самым большим доходом за минувший сезон, сообщает издание Forbes.

Так, за прошедший чемпионат голландец, учитывая базовую зарплату и бонусы, заработал до вычета налогов $ 60 млн, обойдя британца Льюиса Хэмилтона, не выигравшего за 22 Гран-при ни одной гонки.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $ 60 млн (бонусы – $ 20 млн).

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – $ 55 млн (без бонусов).

3. Фернандо Алонсо («Альпин») – $ 30 млн (без бонусов).

4. Серхио Перес («Ред Булл») – $ 26 млн (бонусы – $ 16 млн).

5. Шарль Леклер («Феррари») – $ 23 млн (бонусы – $ 11 млн).

6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – $ 17 млн (бонусы – $ 2 млн).

7. Даниэль Риккардо («Макларен») – $ 17 млн (бонусы – $ 2 млн).

8. Карлос Сайнс («Феррари») – $ 15 млн (бонусы – $ 7 млн).

9. Ландо Норрис («Макларен») – $ 11 млн (бонусы – $ 6 млн).

10. Джордж Расселл («Мерседес») – $ 10 млн (бонусы – $ 7 млн).

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