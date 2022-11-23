Зак Браун прокомментировал слух о переговорах «Макларена» и «Порше»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о возможности сотрудничества команды с немецким автопроизводителем «Порше».

«Мы очень довольны нашим сотрудничеством с «Мерседесом». И у меня нет сомнений, мы по-прежнему способны выигрывать чемпионаты, несмотря на то что являемся клиентской командой. Предоставляемый нам двигатель ничем не отличается от того, что получает Льюис [Хэмилтон].

Очевидно, статус заводской команды имеет свои преимущества – вы получаете больше знаний технического плана и можете влиять на определённые моменты. Но здесь всё просто: двигатель, поставляемый клиентам, должен в точности соответствовать двигателю команды-производителя. У нас долгосрочный контракт с «Мерседесом», так что мы пока не думаем о 2026 годе», – приводит слова Брауна издание FormulaPassion.

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