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Формула-1: Гран-при Китая пока не отменён и остаётся в календаре на следующий сезон

Формула-1: Гран-при Китая пока не отменён и остаётся в календаре на следующий сезон
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В Формуле-1 опровергли слухи о том, что Гран-при Китая будет отменён в следующем сезоне. Ранее BBC сообщала, что из-за политики китайских властей в отношении коронавируса руководство Формулы-1 отменит гонку. В частности, говорилось о том, что Пекин не смягчает карантин для гонщиков или персонала, если кто-то заразится.

«Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Китае и поддерживаем диалог с местными властями и промоутером. Китай был включён в календарь Формулы-1 на 2023 год. Этап будет оставаться в расписании, пока мы не объявим об обратном», — говорится в заявлении Формулы-1.

Стоит отметить, что в последний раз Гран-при Китая проходил в 2019 году в Шанхае. В 2023 году гонка должна состояться в апреле.

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