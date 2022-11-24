Формула-1: Гран-при Китая пока не отменён и остаётся в календаре на следующий сезон
Поделиться
В Формуле-1 опровергли слухи о том, что Гран-при Китая будет отменён в следующем сезоне. Ранее BBC сообщала, что из-за политики китайских властей в отношении коронавируса руководство Формулы-1 отменит гонку. В частности, говорилось о том, что Пекин не смягчает карантин для гонщиков или персонала, если кто-то заразится.
«Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Китае и поддерживаем диалог с местными властями и промоутером. Китай был включён в календарь Формулы-1 на 2023 год. Этап будет оставаться в расписании, пока мы не объявим об обратном», — говорится в заявлении Формулы-1.
Стоит отметить, что в последний раз Гран-при Китая проходил в 2019 году в Шанхае. В 2023 году гонка должна состояться в апреле.
Новость по темеBBC: Гран-при Китая Формулы-1 отменён
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
12:34
-
12:28
-
12:07
-
11:45
-
10:56
-
10:09
-
00:44
- 23 ноября 2022
-
23:33
-
22:28
-
20:38
-
19:42
-
18:59
-
17:33
-
16:58
-
16:19
-
16:03
-
15:24
-
14:58
-
14:50
-
14:09
-
13:50
-
13:15
-
12:59
-
12:50
-
12:36
-
12:05
-
12:04
-
11:06
-
10:54
-
10:28
-
10:04
-
09:50
-
00:56
-
00:23
- 22 ноября 2022
-
23:51
Партнерский контент