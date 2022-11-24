«Феррари» угрожает наложить вето на признание «Ред Булл» новым мотористом в 2026 году

«Феррари» не намерена признавать за «Ред Булл» статус нового производителя моторов с сезона-2026, сообщает Motorsport Italia.



«Ред Булл» создал отдельное моторное отделение и планирует заявиться в качестве моториста-новичка с сезона-2026, когда в силу вступит новый моторный регламент. Формально же «Ред Булл» уже сейчас занимается двигателями, но получает силовые установки от «Хонды», контракт с которой действует до конца 2025 года.



При этом «Ред Булл» может получить ряд послаблений, если будет признан новичком. В частности, на лимит бюджета.



По информации источника, «Феррари» намерена воспользоваться правом вето, которое у «Скудерии» есть уже на протяжении долгого времени на правах заслуженной команды Формулы-1. Ранее итальянцы не пользовались этим правом.



Стоит отметить, что «Феррари» пока не подала заявку на создание двигателя по новому моторному регламенту, хотя предварительный дедлайн был назначен на 15 ноября.

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