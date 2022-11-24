Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Ред Булл» прояснили, отразится ли приход Риккардо на перспективах Переса в команде

В «Ред Булл» прояснили, отразится ли приход Риккардо на перспективах Переса в команде
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал подписание контракта с Даниэлем Риккардо в качестве резервного пилота и прояснили, отразится ли это на Серхио Пересе.

«Контракт Даниэля довольно специфичен по определённым причинам. У нас есть соглашение с Чеко на два года, и в этом сезоне он смог прибавить. Он чувствовал себя комфортнее, а его дуэт с Ферстаппеном был феноменален: пять дублей, Кубок конструкторов, который мы не выигрывали восемь лет. И у них отличные отношения. Нет причин ждать, что завтра или до окончания контракта ситуация изменится.

Даниэль — по-прежнему один из самых ярких персонажей Формулы-1, он узнаваем. Очевидно, у него есть история с «Ред Булл», но мы к тому же активная команда, у нас много мероприятий, показательных заездов. Наличие такого гонщика, как Риккардо, — только плюс», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Новость по теме
Хорнер — о Риккардо: весь завод «Ред Булл» с нетерпением ждёт его возвращения
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022