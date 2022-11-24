В «Ред Булл» прояснили, отразится ли приход Риккардо на перспективах Переса в команде

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал подписание контракта с Даниэлем Риккардо в качестве резервного пилота и прояснили, отразится ли это на Серхио Пересе.



«Контракт Даниэля довольно специфичен по определённым причинам. У нас есть соглашение с Чеко на два года, и в этом сезоне он смог прибавить. Он чувствовал себя комфортнее, а его дуэт с Ферстаппеном был феноменален: пять дублей, Кубок конструкторов, который мы не выигрывали восемь лет. И у них отличные отношения. Нет причин ждать, что завтра или до окончания контракта ситуация изменится.



Даниэль — по-прежнему один из самых ярких персонажей Формулы-1, он узнаваем. Очевидно, у него есть история с «Ред Булл», но мы к тому же активная команда, у нас много мероприятий, показательных заездов. Наличие такого гонщика, как Риккардо, — только плюс», — приводит слова Хорнера Racingnews365.