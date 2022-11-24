Хилл: давление Формулы-1 в конце концов ударило по Мику Шумахеру

Чемпион мира 1996 года, бывший пилот Формулы-1 Деймон Хилл прокомментировал решение «Хааса» расстаться с Миком Шумахером по итогам минувшего сезона.
«Мик находился под очень пристальным вниманием, под серьёзным давлением, и, думаю, в итоге оно ударило по нему. Я не знаю, кто ему даёт советы, но полагаю, что он вдруг обнаружил, что Формула-1 сложнее, чем ему казалось. Есть и другие аспекты, которые можно улучшить за счёт большого опыта, который есть, например, у Хюлькенберга. Так пилот может сосредоточиться на своей работе, а команде нужны именно те, кто сделает то, что должен сделать, и не будет подвергать их стрессу», — приводит слова Хилла Racingnews365 со ссылкой на подкаст F1 Nation.
Нико Хюлькенберг заменит Мика Шумахера в качестве боевого пилота «Хааса» в следующем сезоне.
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