Штайнер — о Ральфе Шумахере: он хотел публичного выяснения отношений

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу Ральфа Шумахера, дяди бывшего гонщика команды Мика Шумахера.

«В течение трёх месяцев мы не вели никакой игры, зная, что делаем, и не говоря Мику об этом. Мы долго искали, что лучше для нас, и не торопились с решением. Это не было затягиванием.

Меня не интересует, что по этому поводу говорит Ральф Шумахер. Он хотел публичного выяснения отношений. Я делаю то, что делаю, а он может говорить всё что хочет. Мне неинтересно отвечать на это, потому что я не занимаюсь саморекламой. На моё решение точно не повлияло поведение Ральфа», — приводит слова Штайнера GPblog.