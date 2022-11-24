Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер — о Ральфе Шумахере: он хотел публичного выяснения отношений

Штайнер — о Ральфе Шумахере: он хотел публичного выяснения отношений
Комментарии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу Ральфа Шумахера, дяди бывшего гонщика команды Мика Шумахера.

«В течение трёх месяцев мы не вели никакой игры, зная, что делаем, и не говоря Мику об этом. Мы долго искали, что лучше для нас, и не торопились с решением. Это не было затягиванием.

Меня не интересует, что по этому поводу говорит Ральф Шумахер. Он хотел публичного выяснения отношений. Я делаю то, что делаю, а он может говорить всё что хочет. Мне неинтересно отвечать на это, потому что я не занимаюсь саморекламой. На моё решение точно не повлияло поведение Ральфа», — приводит слова Штайнера GPblog.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022