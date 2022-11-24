Штайнер — о Ральфе Шумахере: он хотел публичного выяснения отношений
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу Ральфа Шумахера, дяди бывшего гонщика команды Мика Шумахера.
«В течение трёх месяцев мы не вели никакой игры, зная, что делаем, и не говоря Мику об этом. Мы долго искали, что лучше для нас, и не торопились с решением. Это не было затягиванием.
Меня не интересует, что по этому поводу говорит Ральф Шумахер. Он хотел публичного выяснения отношений. Я делаю то, что делаю, а он может говорить всё что хочет. Мне неинтересно отвечать на это, потому что я не занимаюсь саморекламой. На моё решение точно не повлияло поведение Ральфа», — приводит слова Штайнера GPblog.
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