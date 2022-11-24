Албон прокомментировал слухи о баснословном счёте на прощальном ужине Феттеля
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал о прощальном ужине Себастьяна Феттеля перед Гран-при Абу-Даби, который прошёл в минувшие выходные.
«Мы нормальные люди, не ждём икры и золотых ложек. У нас было комплексное меню, некоторые люди были с определёнными диетическими требованиями, например, веган Льюис Хэмилтон. Льюис оплатил счёт, очень мило с его стороны, как и то, что он организовал этот ужин.
Это было весело, думаю, у всех гонщиков, включая меня, болели щёки, потому что мы постоянно улыбались и смеялись. Не могу сказать, кто что ел, у нас строгая политика в отношении самого ужина. Мы договорились оставить в секрете, кто что ел и сколько это стоило», — приводит слова Албона Crash.
Ранее сообщалось, что прощальный ужин обошёлся в $ 140 тыс.
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