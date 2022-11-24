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«Я бы на планшете сделал лучше!» Отец Феттеля раскритиковал тактику «Астон Мартин»

«Я бы на планшете сделал лучше!» Отец Феттеля раскритиковал тактику «Астон Мартин»
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Норберт Феттель, отец четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, раскритиковал стратегию команды «Астон Мартин» на Гран-при Абу-Даби, заключительной гонке в карьере Себастьяна.

«Это была стратегическая катастрофа. Вы только что проиграли $ 12 млн. Себ был недостаточно быстр на старых шинах. Но в тот момент он отставал от Риккардо всего на 0,7 секунды. Стролл ехал позади него на свежей резине и мог просто подождать, пока Себ потеряет скорость. Возможно, тогда они оба смогли бы обогнать Риккардо и команда получила бы ещё один балл, которого им и не хватило до шестого места.

Иногда мне кажется, что я мог бы разработать лучшую стратегию на своём планшете», — приводит слова Норберта Феттеля Speedweek.

Напомним, Феттель финишировал в последней гонке в карьере 10-м, а по итогам сезона «Астон Мартин» набрал равное количество очков с «Альфа Ромео», однако проиграл по дополнительным показателям.

Danke, Seb! Ты не стал новым Шумахером, но навсегда останешься неповторимым Феттелем Danke, Seb! Ты не стал новым Шумахером, но навсегда останешься неповторимым Феттелем
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