«Я бы на планшете сделал лучше!» Отец Феттеля раскритиковал тактику «Астон Мартин»

Норберт Феттель, отец четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, раскритиковал стратегию команды «Астон Мартин» на Гран-при Абу-Даби, заключительной гонке в карьере Себастьяна.



«Это была стратегическая катастрофа. Вы только что проиграли $ 12 млн. Себ был недостаточно быстр на старых шинах. Но в тот момент он отставал от Риккардо всего на 0,7 секунды. Стролл ехал позади него на свежей резине и мог просто подождать, пока Себ потеряет скорость. Возможно, тогда они оба смогли бы обогнать Риккардо и команда получила бы ещё один балл, которого им и не хватило до шестого места.



Иногда мне кажется, что я мог бы разработать лучшую стратегию на своём планшете», — приводит слова Норберта Феттеля Speedweek.



Напомним, Феттель финишировал в последней гонке в карьере 10-м, а по итогам сезона «Астон Мартин» набрал равное количество очков с «Альфа Ромео», однако проиграл по дополнительным показателям.