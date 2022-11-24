Хельмут Марко: мы открыты к приглашению Феттеля в руководство одной из наших команд

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, завершивший карьеру по окончании сезона-2022, не исключил своего возвращения в Формулу-1 в составе руководства одной из команд.



Это произошло во время совместного интервью Феттеля со спортивным консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко для Sky Sports. Марко сразу же дал свой ответ Феттелю.



«Я понял намёк. У нас есть две команды, так что мы открыты к этому. Но жизнь точно будет отличаться от той, которая у тебя была в качестве пилота. Будучи пешкой в руках топ-менеджеров, ты будешь приходить на работу раньше, уходить позже и получать лишь малую часть от зарплаты пилота», — подчеркнул Марко.



«Всё в порядке, я с детьми привык к раннему подъёму. Кроме того, когда я выступал в Формуле-3, меня в семь утра разбудил некий Хельмут Марко. В любом случае пилотам нужно сознательно выделять время на отдых, а у руководителей команд постоянно что-то случается. Я это знаю», — ответил Феттель.