Бриаторе: Алонсо — ротвейлер, а у ротвейлера не возникнет проблем в «Астон Мартин»
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Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе уверен, что переход Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» будет отличным.
«Фернандо – ротвейлер. А у ротвейлера не возникнет никаких проблем в «Астон Мартин». Уверен, что он проведёт там отличный сезон, даже два отличных сезона», — приводит слова Флавио Бриаторе Formula Passion.
Напомним, Алонсо в следующем сезоне будет выступать за «Астон Мартин», где заменит Себастьяна Феттеля, завершившего карьеру, и станет напарником Лэнса Стролла, сына владельца команды. По итогам недавно закончившегося сезона испанец выступал в «Альпин» и занял девятое место в общем зачёте пилотов. На счету Фернандо 81 очко. Победителем сезона стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».
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