Альберс: расстраивает то, что Ферстаппена освистывают

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс высказался об освистывании пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«При всём его доминировании в этом году его освистывают. Мне жаль, что это происходит. Чего фанаты хотят от гонщика? Если вы настоящие болельщики автоспорта, то мне интересно, чего ещё вы хотите? Когда подобное происходит, я вижу грусть в глазах Макса. Он просто говорит, но вы можете видеть его мысли о том, что происходит. Это расстраивает, но, к счастью, он может быть выше этого», — приводит слова Кристиана Альберса NOS.



Напомним, Ферстаппен в сезоне-2022 стал чемпионом мира во второй раз подряд и во второй раз в карьере. При этом Макс установил новый рекорд Формулы-1, одержав 15 побед за сезон.