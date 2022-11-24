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Альберс: расстраивает то, что Ферстаппена освистывают

Альберс: расстраивает то, что Ферстаппена освистывают
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Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс высказался об освистывании пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«При всём его доминировании в этом году его освистывают. Мне жаль, что это происходит. Чего фанаты хотят от гонщика? Если вы настоящие болельщики автоспорта, то мне интересно, чего ещё вы хотите? Когда подобное происходит, я вижу грусть в глазах Макса. Он просто говорит, но вы можете видеть его мысли о том, что происходит. Это расстраивает, но, к счастью, он может быть выше этого», — приводит слова Кристиана Альберса NOS.

Напомним, Ферстаппен в сезоне-2022 стал чемпионом мира во второй раз подряд и во второй раз в карьере. При этом Макс установил новый рекорд Формулы-1, одержав 15 побед за сезон.

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