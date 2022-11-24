Хаккинен: сезон без побед сделает Хэмилтона ещё более целеустремлённым

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен прокомментировал итоги сезона для команды «Мерседес».



«Сезон для «Мерседеса» получился тяжёлым. Воскресная гонка вышла достаточно разочаровывающей, Расселл заработал штраф, а Льюис сошёл из-за редкой проблемы с надёжностью. Невероятно, что это первый сезон, когда Льюис не выиграл Гран-при с начала своей карьеры в 2007 году, но я считаю, что это сделает его ещё более целеустремлённым в следующем сезоне. Одно точно можно сказать — Льюис и команда не захотят повторения такого сезона», — приводит слова Хаккинена Unibet.



В прошедшем сезоне Льюис Хэмилтон занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 240 очков. Британский гонщик в 2022 году не выиграл ни одного поула и ни одной гонки.