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Хаккинен: сезон без побед сделает Хэмилтона ещё более целеустремлённым

Хаккинен: сезон без побед сделает Хэмилтона ещё более целеустремлённым
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен прокомментировал итоги сезона для команды «Мерседес».

«Сезон для «Мерседеса» получился тяжёлым. Воскресная гонка вышла достаточно разочаровывающей, Расселл заработал штраф, а Льюис сошёл из-за редкой проблемы с надёжностью. Невероятно, что это первый сезон, когда Льюис не выиграл Гран-при с начала своей карьеры в 2007 году, но я считаю, что это сделает его ещё более целеустремлённым в следующем сезоне. Одно точно можно сказать — Льюис и команда не захотят повторения такого сезона», — приводит слова Хаккинена Unibet.

В прошедшем сезоне Льюис Хэмилтон занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 240 очков. Британский гонщик в 2022 году не выиграл ни одного поула и ни одной гонки.

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