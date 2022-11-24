В «Мерседесе» считают, что сложный сезон пошёл на пользу команде

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз подвёл итогни сезона-2022 для немецкой команды.



«Мы привыкли к успеху как команда. Мы привыкли быть впереди. Но в этом году всё было иначе, однако это положительно сказалось на нашей команде. Нам пришлось больше сплотиться, в сравнении с тем, что было раньше. В этих обстоятельствах было легко посыпаться. Но с нами этого не случилось. Это был сложный год. Нам пришлось адаптироваться, чтобы добиться прогресса. И мы это сделали. Если вы сравните начало сезона с его концом, вы увидите, насколько сильно мы прибавили», — приводит слова Ваулза Motorsport-Total.



«Мерседес» по итогам сезона одержал одну победу и занял только третье место в Кубке конструкторов.