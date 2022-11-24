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Хаккинен: Ферстаппен в одиночку сделал то, что делали Прост и Сенна вдвоём, это фантастика

Хаккинен: Ферстаппен в одиночку сделал то, что делали Прост и Сенна вдвоём, это фантастика
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высоко оценил успехи пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в прошедшем сезоне Формулы-1.

«Мне недавно напомнили, что в 1988 году Ален Прост и Айртон Сенна выиграли 15 гонок из 16 для «Макларена». Макс одержал 15 побед в одиночку, это фантастика. Он демонстрировал скорость и стабильность, машина на протяжении всего года была быстрой, а после того, как команда решила небольшие проблемы с надёжностью, выступления были невероятными», — приводит слова Мики Хаккинена Unibet.

Напомним, Ферстаппен ещё на Гран-при Японии досрочно стал двукратным чемпионом мира. Команда «Ред Булл» по итогам сезона выиграла Кубок конструкторов.

Ранее Хаккинен прокомментировал итоги сезона для команды «Мерседес».

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