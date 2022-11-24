Хаккинен: Риккардо всего 33 года, время на его стороне

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен поделился мнением о Даниэле Риккардо, который не смог найти себе место боевого пилота на следующий сезон.
«Было здорово смотреть на то, как Даниэль Риккардо завершает карьеру в «Макларене» в очках, как и Ландо Норрис. Риккардо — прекрасный пилот, но перерыв после стольких лет в Формуле-1 может сыграть важную роль. Когда я уходил из Формулы-1, Рон Денни убедил меня назвать это «отпуском», хотя я знал, что не вернусь. У Риккардо другая ситуация. У него позади пара сложных сезонов, и сейчас ему просто нужно заново найти мотивацию. Ему всего 33 года, и время на его стороне», — приводит слова Мики Хаккинена Unibet.
Напомним, в следующем году Риккардо будет выполнять роль третьего пилота в команде «Ред Булл».
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