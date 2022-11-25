Албон считает, что в Абу-Даби стало сложнее обгонять из-за новой схемы трассы
Поделиться
Тайский пилот «Уильямса» Александер Албон не считает, что новая схема трассы «Яс Марина» в Абу-Даби способствует обгонам.
«На предыдущем варианте трассы по ощущениям обгонов было больше. Сейчас девятый поворот слишком быстрый. Наши машины тормозят на входе в поворот, из-за чего нельзя никого обгонять, если только не держать ногу на педали газа за десять метров от поворота. Девятый поворот стал проблемным. Кроме того, по-прежнему есть проблемы с шинами. Мы можем лучше следовать за соперниками, но шины по-прежнему перегреваются. Это наша дилемма.
Если вы не смогли совершить обгон за пару кругов — вы застряли позади соперника, и уже ничего не сделать», — приводит слова Александера Албона Motorsport-Total.
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
00:59
- 24 ноября 2022
-
23:56
-
23:51
-
22:54
-
22:50
-
21:59
-
21:55
-
20:52
-
20:48
-
19:55
-
19:44
-
18:46
-
18:07
-
17:55
-
17:35
-
16:44
-
15:52
-
14:55
-
13:56
-
13:18
-
12:34
-
12:28
-
12:07
-
11:45
-
10:56
-
10:09
-
00:44
- 23 ноября 2022
-
23:33
-
22:28
-
20:38
-
19:42
-
18:59
-
17:33
-
16:58
-
16:19
Партнерский контент