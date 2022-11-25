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Албон считает, что в Абу-Даби стало сложнее обгонять из-за новой схемы трассы

Албон считает, что в Абу-Даби стало сложнее обгонять из-за новой схемы трассы
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Тайский пилот «Уильямса» Александер Албон не считает, что новая схема трассы «Яс Марина» в Абу-Даби способствует обгонам.

«На предыдущем варианте трассы по ощущениям обгонов было больше. Сейчас девятый поворот слишком быстрый. Наши машины тормозят на входе в поворот, из-за чего нельзя никого обгонять, если только не держать ногу на педали газа за десять метров от поворота. Девятый поворот стал проблемным. Кроме того, по-прежнему есть проблемы с шинами. Мы можем лучше следовать за соперниками, но шины по-прежнему перегреваются. Это наша дилемма.

Если вы не смогли совершить обгон за пару кругов — вы застряли позади соперника, и уже ничего не сделать», — приводит слова Александера Албона Motorsport-Total.

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