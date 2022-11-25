Албон считает, что в Абу-Даби стало сложнее обгонять из-за новой схемы трассы

Тайский пилот «Уильямса» Александер Албон не считает, что новая схема трассы «Яс Марина» в Абу-Даби способствует обгонам.



«На предыдущем варианте трассы по ощущениям обгонов было больше. Сейчас девятый поворот слишком быстрый. Наши машины тормозят на входе в поворот, из-за чего нельзя никого обгонять, если только не держать ногу на педали газа за десять метров от поворота. Девятый поворот стал проблемным. Кроме того, по-прежнему есть проблемы с шинами. Мы можем лучше следовать за соперниками, но шины по-прежнему перегреваются. Это наша дилемма.



Если вы не смогли совершить обгон за пару кругов — вы застряли позади соперника, и уже ничего не сделать», — приводит слова Александера Албона Motorsport-Total.